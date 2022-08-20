Залишив місто без оборони: мер прифронтового міста попався на крадіжці грошей для війська

Чиновник привласнив понад 360 тисяч гривень

Представники правоохоронних органів Донецької області оголосили підозру меру міста Костянтинівка. Посадовця обґрунтовано підозрюють у заволодінні коштами, які призначалися для діяльності військових. Як результат, населений пункт залишився без оборони від противника.

Як передає "Телеграф", відповідну інформацію у суботу, 20 серпня, повідомив пресцентр Офісу генпрокурора, відзначивши, що вказана особа, користуючись своїм службовим становищем, заволоділа чужим майном.

У рамках слідства було встановлено, що у перші місяці 2022 року, очільник міста Костянтинівка, де на систематичній основі ведуться активні бойові дії з росіянами, замість виконання завдань з оборони міста, заволодів коштами, які на неї виділялися.

Олег Азаров

Мер, заручившись підтримкою керівника одного з тутешніх комунальних підприємств, не здійснив жодних будівельних робіт із облаштування захисних об’єктів навколо міста. Крім того, привласнив бюджетні кошти міської ради на загальну суму у понад 363 тисяч гривень. Після чого підозрювані розпорядились ними на власний розсуд.

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Івано-Франківській області СБУ викрила депутата облради та його помічницю у привласненні грошей для Збройних українських сил. Ділки під виглядом гуманітарної допомоги ввозили на територію України автомобілі з-за кордону, після чого продавали їх цивільним особам.