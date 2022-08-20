Спецслужби РФ залякують та примушують до співпраці вчителів на окупованих територіях (аудіо)

Особливий акцент окупанти зроблю на викладанні історії, яка, на його думку, в Україні "вкрай зіпсована".

У середньоосвітній школі на тимчасово окупованій території Запорізької області співробітники російських спецслужб чинять на педагогічний колектив морально-психологічний тиск із елементами залякування з метою примусу до проходження так званої "перепідготовки" в Криму та викладання російської навчальної програми з 1 вересня.

Про це свідчить аудіозапис, який передало Guildhall джерело в українській розвідувальній спільноті.

Окупант поставив запитання зібраному педколективу школи щодо того, хто з учителів згоден пройти перепідготовку в Криму та вийти на роботу 1 вересня.

"Як би ви не чинили опір вам доведеться працювати, а для того, щоб працювати, вам доведеться пройти перепідготовку в Криму (…)", — заявив він.

На пропозицію не погодився жоден із представників педагогічного колективу школи.

Особливий акцент окупант зробив на викладанні історії, яка, на його думку, в Україні "вкрай зіпсована".

"Найбільше мене цікавить історія. Тому, що історія в Україні зіпсована, ви погоджуєтесь зі мною?", — запитав росіянин.

На що викладачка історії відповіла, що категорично не погоджується.

Колектив учителів відмовився викладати, назвавши однією з причин необхідність викладання російською мовою, на що окупант заявив одному з учителів, що документи йому не повернуть, а всіх чоловіків відправлять до армії на передову.

"Опитавши 30 тисяч людей в Енергодарі, я зрозумів, що у вас як старі, так і молоді, всі ідіоти. Тому що у вас ніхто не знає прізвище Жуков, не знає прізвище Малиновський, Рокосовський", — розповів він.

Протягом усього спілкування окупанти схиляють вчителів до виходу на роботу, залякують, змушують їхати з Запорізької області тих, хто відмовився, і відкрито погрожують. Тим, хто відмовиться викладати та не покине територію Запорізької області, окупанти погрожують прийти до таких додому та відправити до Маріуполя.

"Всіх хто не виїде, я прийду до кожного додому, зберу в купку і ви поїдете працювати до Маріуполя", — сказав окупант.