Пік російського тиску може припасти на День Незалежності України – генерал Маломуж

росія демонструє готовність завдавати нових ударів із масовими жертвами, щоб український народ підтримав ідею "швидкого миру"

Росіяни активізувалися на Донецькому напрямку, проводячи нескінченні атаки на позиції захисників України.

Не менш активно вони влаштовують провокації на Запорізькій АЕС, намагаючись звинуватити у них ЗСУ.

Крім того, окупанти тероризують постійними ракетними ударами мирні міста, особливо Харків.

Про те, чому росія підвищила градус конфлікту, до чого тут переговори у Львові і чого чекати до Дня Незалежності України, "Телеграфу" розповів генерал армії, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Які методи тиску використовує агресор

На думку генерала, російський диктатор путін створює стратегічну модель тиску на Україну.

"По-перше, використовуються реальні бойові засоби. Ми бачимо посилення активності противника на сході. Насамперед у районах Авдіївки, Пісків, Бахмута, Слов’янська, Краматорська в Донецькій області. Також росіяни демонструють готовність до різного виду наступальних операцій на Херсонському та Запорізькому напрямках. Там вони посилили певні контингенти ракетними засобами, гаубичним та танковим озброєнням. Частково поповнили резерви за рахунок живої сили. Великих мобілізаційних заходів не проводилося. Але було часткове перекидання військових з Маріуполя на Запорізький напрямок. А також з Криму — на Херсонський", — зазначає Микола Маломуж.

На його думку, противник намагається проводити локальні контратаки на противагу нашим діям щодо знищення ворожої інфраструктури, складів, мостів, командних пунктів, аеродром, у тому числі в Криму.

"По-друге, – продовжує експерт, – проводиться комплексна психологічна атака. Вона супроводжується ракетними обстрілами, у тому числі балістичними. Ми бачимо варварські удари по Харкову, Миколаєву, Одеській області. Це демонстраційні удари. Мовляв, дивіться, що ми можемо. Битимемо, коли захочемо і куди захочемо. Думаю, все йтиме по наростаючій — і пік може припасти саме на 24 серпня — День Незалежності України".

По-третє, зазначає генерал, росія демонструє готовність до нових комплексних наступальних операцій. Тому генерує у прикордонних з Україною областях та на тимчасово окупованих територіях величезну кількість ракетних засобів, авіації.

"Йдеться, за деякими даними, про понад 350 літаків, понад 300 вертольотів. Також бачимо концентрацію російських ракетних засобів і авіації на території Білорусі. Так само загрожують "Кинджали" (російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс)", — пояснює Микола Маломуж.

Читайте також: Категорія Новини СНД росіяни готують масований ракетний обстріл України: у Білорусі назвали терміни Окупанти зайняли аеродром у Білорусі за згодою їхнього військового командування

Росіяни мають дві мети, але не на тих напали

Ексглава Зовнішньої розвідки України впевнений, що демонстрація таких сил та можливих дій – це не просто психологічна та інформаційна війна. Це реальні переміщення і реальні загрози, включаючи нові атаки та обстріли населених пунктів, у тому числі бойових дій, у тому числі за межами нинішньої зони бойових дій.

"Мета – посіяти страх серед населення України. Показати керівництву нашої країни готовність до нової широкомасштабної операції на кшталт тієї, з якою ми зіткнулися в лютому. Тобто, не тільки на фронтах, що діють, а й на інших напрямках. Наприклад, наступальні операції на Харків, у Сумській та Чернігівській областях. Як з території росії, так і з території Білорусі", — пояснює Микола Маломуж.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Білорусь та росія готуються максимально зіпсувати День Незалежності України Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда вважає, що росія готує провокації у вигляді групових ракетних ударів по всій Україні.

Така потужна модель тиску, на думку генерала, має дві мети. По-перше, змусити Україну зупинитися і не проводити контрнаступних операцій. По-друге – погодитись на переговори на умовах росії. Саме про це, впевнений експерт, була зустріч у Львові 18 серпня за участю українського та турецького президентів Зеленського та Ердогана, а також генсека ООН Гутеріша. Микола Маломуж вважає, що окрім зернових питань та питань ядерної безпеки (ситуація на Запорізькій АЕС), як посередники Ердоган і Гутеріш передали деякі пропозиції від путіна

"Зрозуміло, що Зеленський не міг відповісти відразу, — продовжує експерт. — Тим більше, швидше за все, там була низка неприйнятних для нас позицій. Наприклад, про визнання Криму російським, а так званих "ДНР" та "ЛНР" — самостійними, та ще й в адмінкордонах Донецької та Луганської областей. Можливо, серед "хотєлок" Кремля був також певний особливий статус південних областей (Херсонська, Запорізька, Миколаївська), частину яких контролює росія".

Щоб Зеленський це сприйняв, а український народ підтримав ідею "швидкого миру" навіть за таких умов – росія і демонструє готовність завдавати нових ударів із масовими жертвами. Тим самим створюється, нагнітається позиція страху, пояснює Микола Маломуж.

"Ну, а 24 серпня — буде базова, маркерна дата, — вважає він. — Або росії вдасться залякати Захід та Україну — і на горизонті замаячать невигідні нам переговори. Або ми об’єднаємо зусилля і продовжимо не просто стримувати росію, а й — завдавати ударів по всіх її хворих місцях, створюючи умови для звільнення всіх українських територій. Я думаю, буде обраний другий варіант – активніша та ефективніша оборона, продумані наступальні дії зі звільненням низки регіонів, окупованих з лютого 2022-го, якісь системні операції. Інший варіант не буде сприйнятий ні українським суспільством (включаючи ЗСУ), ні президентом".