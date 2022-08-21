Росіянам не вдається просуватися: свіжі карти боїв в Україні

Атаки росіян були безуспішними на кількох напрямках

Поки російські окупанти в Криму змінюють версії щодо безпілотника, який нібито врізався або був збитий над штабом Чорноморського флоту росії, на півострові можуть посилити заходи безпеки. В Інституті вивчення війни вважають, що задля забезпечення безпеки Криму росія може відвернути частину сил від лінії фронту і нещодавно окупованих територій. Зокрема йдеться про силові структури типу росгвардії.

Аналітики також зазначають, що атаки рф відбулися по всій східній лінії фронту, ворог також намагався прорватися і на півдні. Окремо зазначили, що наступи на північ від Харкова, на північний захід від Херсона та на схід від Миколаєва були невдалими.

Українські війська продовжують ліквідувати окупантів на позиціях та викликати "бавовну" на складах боєприпасів у Херсонській та Запорізькій області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ізюм-Слов’янськ

Ворог продовжує намагатися наступати на південний захід від Ізюма — намагалися просунутися до Ново-Дмитрівки, Вірнопілля, Курульки. Під обстрілом населені пункти також на лінії Харків-Ізюм.

Сіверськ

Окупанти намагаються прорватися на південний схід від Сіверська, безуспішно. Наступ розпочато в районі Івано-Дар'ївки та Виїмки.

Бахмут

Російські окупанти продовжують кидати сили на цей напрямок, але не просуваються. Вони намагалися атакувати Бахмут, Соледар, Бахмутське, просунутися до Зайцева та Кодеми.

Донецьк

Ворог безуспішно атакував на захід і північний захід від Донецька — під ударом Опитне, Піски, Первомайське. У Мар’їнці українські військові завдали удару по російському наступу з південної частини населеного пункту, але вони намагаються прорватися з північно-східної околиці.

Біля кордону Запорізької та Донецької областей ворог намагався атакувати Золоту Ниву, але відійшов.

Карта боїв на сході

Харків

Ворог намагався атакувати землю північніше міста, але невдало. Геолокація свідчить, що росіянам вдалося просунутися в районі Дементіївки лише незначно, хоч вони намагаються штурмувати в цьому районі вже давно. Харків залишається під обстрілом, як і населені пункти сходу південного та північного сходу області.

Карта боїв біля Харкова

Південь України

Росіяни зробили кілька спроб наступати на південній лінії фронту. Вони намагалися просунутися до Таврійська (на північний захід від Херсона), Партизанського (на схід від Миколаєва). В межах Снігурівки російські війська могли зрушити на південь. росія продовжує ракетний терор України, ситуація на ЗАЕС залишається напруженою. Українські військові продовжують ліквідувати позиції окупантів та їхні склади у Херсонській та Запорізькій області.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому Криму продовжуються вибухи, часто їхнє походження неясно. Окупантів це змушує понервувати — найвразливіші вже намагаються виїхати з півострова. Але експерт вважає, що наступ у бік Криму не змусить російського диктатора володимира путіна вдатися до крайніх заходів — застосування ядерної зброї. Небезпека атаки з боку росії, жорстока і непередбачувана, є найближчим часом через день Незалежності, вважає президент України Володимир Зеленський.