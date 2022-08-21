"Не мислимо шаблонно": боєць ЗСУ пояснив тактику української армії на полі бою

Росіяни часто тиснуть кількістю, тому для перемоги над ними треба застосовувати хитрість

Окупанти зазнають величезних втрат на фронті, що не заважає їм регулярно використовувати тактику "живого м’яса", за допомогою якої вони досягають певних успіхів на деяких напрямках. Українські захисники набагато продуманіші і хитріші, вони намагаються мислити нестандартно, відходити від шаблонів і зовсім відмовляти від стандартів ведення боїв, прописаних ще в СРСР. Дуже часто їхня імпровізація рятує життя, каже майор ЗСУ, замкомандира танкового батальйону Сергій Пономаренко.

В інтерв’ю "Суспільному" військовослужбовець розповів, із чим доводиться стикатися українським бійцям (особливо танкістам) та яка головна відмінність нашої армії від російської.

За його словами, українські військові не використовують "шаблони" під час бою. Безперечно, вплив військової школи Радянського Союзу присутній, але не настільки сильний, як у випадку росії. Цьому є дуже просте пояснення — якщо діяти за старими методичками, ворог зможе легко прорахувати твої наступні дії.

"Тому стовідсоткова імпровізація, прийняття нестандартних рішень, перенесення свого громадянського досвіду та якогось управлінського досвіду, організаційного на реалії війни, дозволяє нам робити так, щоб нас не могли прорахувати і, відповідно, перемогти", — пояснює Пономаренко.

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Бійці ЗСУ завжди уважно вивчають місцевість, перш ніж розпочати бій, обговорюють можливості з іншими підрозділами, що знаходяться на цій ділянці. Це дозволяє краще вникнути у ситуацію та приймати не зовсім стандартні рішення у разі потреби. Особливо це стосується дій ворожої армії — якщо вони регулярно щось роблять за однаковим сценарієм, це навряд чи зміниться в майбутньому.

"Війна — це не перестріляти. Війна — це переграти. Уявляємо гру в шахи і поступово граємо, — говорить військовослужбовець. — Вибудовуємо концепцію, намагаємось визначити ходи противника і думаємо, як діятимемо у відповідь на кожен його крок".

При цьому велике значення має мотивація наших військових, адже вони борються за рідну країну. Сергій Пономаренко наголошує, що страх присутній у всіх людей, але наші захисники несамовито бажають перемоги України, тому знають, що стоїть за їхніми діями.

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Варто зазначити, що про нестандартність рішень та поведінку на полі бою підрозділів ЗСУ говорили навіть в американському Пентагоні. Більше того — старання наших військових оцінили на 12 балів із можливих 10, наголосивши, що багато їхніх операцій є вельми нестандартними. Частина підходу, на думку зарубіжних аналітиків, є настільки новаторською, що раніше вважалася неможливою.

Військовий аналітик Олександр Коваленко, до речі, вважає, що подібна оцінка не повинна нікого дивувати, адже Україна зараз — єдина країна, яка утримує у війні ворога, який значно перевершує її потенціал.