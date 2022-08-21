Окупанти просунулися на півдні та посилили тиск на Запоріжжі (карта)

Ворожі війська помітно активізувалися — бої продовжуються по лінії фронту

Окупанти продовжують нарощувати кількість обстрілів та штурмів. На частині напрямків українським військовим вдалося відбити їхні атаки. На Слов’янському напрямі ворог намагався провести розвідку боєм у бік Богородичного та штурмувати Нову Дмитрівку з двох сторін. Російським військам дали відсіч, і вони відступили. Єдине місце, де ворогові вдалося прорватися, — південь України.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, окупантам вдалося досягти успіху на Миколаївському напрямку. На схід від обласного центру на лінії Васильки-Благодатне тривають бої. Ворогу вдалося захопити південні околиці села Благодатне.

Зазначимо, що територія населеного пункту вже була звільнена від російських загарбників, але вони продовжили спроби знову її зайняти.

Місце, де окупантам вдалося просунутися на карті

Ворог також продовжує наступ на Донецькому та інших напрямках на сході. Наступ відбили в районі Івано-Дар'ївки, на південь окупанти атакували у бік Бахмутського та Зайцевого — їх змусили відступити. Бої навколо Нью-Йорка продовжуються.

Також не зупиняються зіткнення у районі Пісок, Невельського, Мар’їнки. На півдні ворог використовував танки та різну артилерію для обстрілів. Бив з авіації по Запорізькій та інших областях. Ворожий безпілотник "Орлан-10" помітили у Запоріжжі. На Південнобузькому напрямі також зафіксували використання БПЛА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія посилює свою військову присутність у Чорному морі. Тим часом склади боєприпасів окупантів забезпечують феєрверк мешканцям окупованої території. "Бавовна" 21 серпня сталася у Горлівці.