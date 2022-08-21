На варті безпеки: як рятувальники знищують залишки російських ракет (фото)
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"Телеграф" підготував репортаж, як рятувальники нейтралізують небезпечні предмети
росія випустила по Україні вже тисячі ракет, багато з яких залишаються вибухонебезпечними навіть після удару або збиття.
Так, українські рятувальники невпинно з перших днів війни проводять роботи з розмінування. Зокрема, днями ліквідацію уламків російської ракети було проведено професіоналами у Черкасах, — кореспондент "Телеграфу" побував на місці подій.
Зазначається, що під час планового обстеження річки Дніпро у Черкасах було знайдено уламки ракети, які були схожі на вибухонебезпечні.
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій Черкас вирішили убезпечити їх шляхом підриву.
На знімках видно роботу відділу підводного розмінування, як вони вирушили з берега, заклали вибухову речовину на корпусі небезпечного предмета, і зробили плановий підрив.
Так відділ підводного розмінування висувався до місця, де знайшли небезпечний предмет:
А ось безпосередньо момент вибуху (щоб прогорнути фото, натискайте на стрілочки):
Фото: Євген Завгородній, "Телеграф"
Як відомо, росія випустила по Україні вже понад 3 тисячі ракет з початку війни, і всього на сьогодні заміновано близько третини території всієї країни.
Варто зауважити, що по Черкасах з початку війни було завдано кілька ракетних ударів, — найбільш обговорюваним був обстріл 26 червня, коли ракета влучила у греблю. Момент того прильоту потрапив на камери відеоспостереження.
Як повідомляв "Телеграф", також по Черкасах серйозно били у перші дні війни.