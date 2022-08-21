На варті безпеки: як рятувальники знищують залишки російських ракет (фото)

"Телеграф" підготував репортаж, як рятувальники нейтралізують небезпечні предмети

росія випустила по Україні вже тисячі ракет, багато з яких залишаються вибухонебезпечними навіть після удару або збиття.

Так, українські рятувальники невпинно з перших днів війни проводять роботи з розмінування. Зокрема, днями ліквідацію уламків російської ракети було проведено професіоналами у Черкасах, — кореспондент "Телеграфу" побував на місці подій.

Зазначається, що під час планового обстеження річки Дніпро у Черкасах було знайдено уламки ракети, які були схожі на вибухонебезпечні.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій Черкас вирішили убезпечити їх шляхом підриву.

На знімках видно роботу відділу підводного розмінування, як вони вирушили з берега, заклали вибухову речовину на корпусі небезпечного предмета, і зробили плановий підрив.

Розмінування — складний процес, який потребує підготовки

Часто сапери використовують різну захисну амуніцію

Є багато видів різного спецодягу залежно від виду загроз

Так відділ підводного розмінування висувався до місця, де знайшли небезпечний предмет:

А ось безпосередньо момент вибуху (щоб прогорнути фото, натискайте на стрілочки):

Повернення після успішної роботи

Фото: Євген Завгородній, "Телеграф"

Як відомо, росія випустила по Україні вже понад 3 тисячі ракет з початку війни, і всього на сьогодні заміновано близько третини території всієї країни.

Варто зауважити, що по Черкасах з початку війни було завдано кілька ракетних ударів, — найбільш обговорюваним був обстріл 26 червня, коли ракета влучила у греблю. Момент того прильоту потрапив на камери відеоспостереження.

Як повідомляв "Телеграф", також по Черкасах серйозно били у перші дні війни.