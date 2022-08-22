Війна — день 180: окупанти заворушилися по всій лінії фронту, а українців попередили про підготовку провокацій

Оперативно про головне 22 серпня

Повномасштабна війна росії проти України триває вже 180 днів. Окупаційні війська активізувалися на всій лінії фронту і місцями перейшли в наступ, хоча здебільшого їхні спроби не мали успіху. Також атмосфера розпалюється через наближення Дня незалежності України, через що влада попереджає про те, що окупанти можуть завдати ударів по ряду міст нашої країни, включаючи й Київ. Також не виключається, що росія може здійснити провокацію на території Запорізької АЕС та влаштувати там пожежу.

У цій трансляції "Телеграф" розповідає про головні події, які відбулися в Україні та світі 21 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Зеленський вручив премії "Національна легенда України" людям, які "не зламалися, незважаючи на російське вторгнення".

Нагадаємо, про події за 19 серпня читайте у матеріалі: "Війна — день 177: хіт-парад "бавовни" та бої на Донбасі".

А інформація за 20 серпня доступна у трансляції: "Війна — день 178: ЗСУ посилюють удари, а у росіян паніка через вибухи".

Про те, що відбувалося 21 серпня, можна дізнатися у матеріалі: "Війна — день 179: росіяни намагаються тиснути на Донбасі, а в Криму чути все більше вибухів"