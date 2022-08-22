"російська пташка здохла": в МВС прокоментували знищення ще одного дрону окупантів (відео)

Випущена ракета миттєво досягла мети, і БПЛА путінців "наказав довго жити"

З кожним новим днем українські військові вдосконалюють свою майстерність і з кожним новим боєм російський ворог втрачає дедалі більше техніки в Україні.

При цьому нашими воїнами знищуються "найсучасніші" зразки "російського воєнторгу", у тому числі й безпілотні літальні апарати, з якими у ворога, як відомо, великі проблеми.

Так, у неділю, 21 серпня ЗСУ "приземлили" ще один БПЛА окупантів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Знищення безпілотника ворога

"Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку", — йдеться у повідомленні.

У ролику показано, як випущена нашими бійцями ракета миттєво досягає мети і дрон путіністів припиняє своє існування.

"російська "пташка" здохла", — прокоментував епізод радник глави МВС Антон Геращенко у своєму акаунті в соціальній мережі.

Нагадаємо, що знищувати російську техніку нашим військовим допомагають навіть "суто цивільні" люди: на Чернігівщині пенсіонер збив з "берданки" винищувач ворога, за що й отримав нагороду від прикордонників.