ЗСУ завдали ударів по опорному пункту ворога і "відкоригували" рух Каховським мостом

Знищено 20 путінців та велику кількість техніки окупантів

У ніч на понеділок, 22 серпня, українські захисники продовжили військово-тактичний малюнока попереднього дня і завдали двох ударів по опорному пункту і скупчення живої сили та техніки окупантів на півдні.

Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

"Нашою авіацією завдано 2 удари по опорному пункту, скупчення живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки та Бурханівки ", — заявили військові.

При цьому ворогові завдано збитків у живій силі та техніці. Зокрема, "на концерт кобзона" вирушили 20 окупантів, а путінська армія залишилася без корпусної самохідної гармати типу "Гіацинт-С"; самохідної гаубиці "Мста-С"; 2 пускових установок С-300; 1 радіолокаційної станції підсвічування та наведення, а також мобільного радіолокаційного комплексу виявлення аеродинамічних та балістичних об’єктів "Небо-М"; 2 буксованих мінометів 120 калібру; 3 одиниці броньованої техніки.

Крім того, у рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль та відкориговано пропускну спроможність Каховського мосту, сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 21 серпня, наші воїни "приземлили" ще один БПЛА окупантів.