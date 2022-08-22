Запрошення миротворців чи вогневий вплив на ворога: Олег Жданов назвав можливі варіанти завершення війни

Головне завдання ЗСУ на сьогодні – вийти на межі 1991 року

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що вибір засобів для успішного завершення розв’язаної путіним війни не дуже великий.

Свою думку про те, як ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року, експерт висловив на своєму YouTube-каналі.

"Головне наше завдання на сьогоднішній день — досягти кордонів 91-го року, вийти на державний кордон. Далі вирішуватимемо ситуацію по мірі того, як вона буде розвиватися ", — зазначив він.

При цьому Жданов назвав можливі варіанти завершення війни:

залучення миротворців;

створення міжнародної коаліції зі складу третіх країн – не учасниць конфлікту:

вогневий вплив.

Говорячи про останній силовий варіант, Жданов заявив: " Він непогано себе показує. Коли противник знає, що він може бути знищений, то він 10 разів подумає, чи виходити на позицію і обстрілювати".

У той же час експерт попередив українців від надмірно оптимістичних ілюзій з приводу того, що вогневий вплив можна забезпечити одними лише системами реактивного залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

"На жаль, не можна, тому що там і військ особливо немає. Це вийде, що ми з HIMARS ганятимемося за окремими взводами... У районі Бахмута, Пісків та Авдіївки в основному працюють приватні військові компанії. Там кількість особового складу не така вже й велика. І завдавати ударів HIMARS — це буде занадто", — вважає він.

"От коли у нас армія буде, як у США за укомплектованістю технікою та озброєнням, то тоді, напевно, для нас не буде проблемою висувати HIMARS на окремі напрямки та завдавати вогневої поразки противнику на взводних опорних пунктах. Сьогодні, на жаль, для нас це недозволена розкіш", – додав Жданов.

Нагадаємо, що вчора ЗСУ почали "втілювати" рекомендації Олега Жданова: зокрема, завдано ударів по опорному пункту ворога та "відкориговано" рух Каховським мостом.