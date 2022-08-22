Росіяни продовжують атакувати, але є нюанс: актуальні карти боїв в Україні

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста та позиції військових

Ворожі атаки на сході України могли досягти кульмінації і після захоплення територій біля Авдіївки та Бахмута наприкінці липня значного прориву не очікується. Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (США).

Вони зазначають, що невеликі російські успіхи на зазначених напрямках, ймовірно, продовжуватимуться. На думку дослідників, окупанти нездатні перевести тактичні переваги в оперативні. Але така якість не заважає ворогові продовжувати атакувати на південь від Ізюму, на Сіверськ, у бік Бахмута.

Окупаційні війська змогли трохи просунутися на захід від Донецька, південніше їх наступ не був таким успішним і вони продовжують атакувати у бік Авдіївки. Зазначимо також, що ворогові вдалося просунутися на схід від Миколаєва за минулу добу.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ізюм-Слов’янськ

Окупанти атакували на південний захід та південний схід від Ізюму. На думку аналітиків, намагаючись відбити українські контратаки або знову захопити звільнені території. У сфері інтересів ворога – Богородичне, долина, Нова Дмитрівка, Дібрівне, Карнаухівка. Аналітики вважають, що Дмитрівка, Дібрівне та Богородичне звільнені від російських сил.

Сіверськ

Ворог намагався просунутися до Івано-Дар’євки, безуспішно. Обстріл триває.

Бахмут

Атаки росіян вдалося відбити в районі Зайцевого та Бахмутського. На околиці Соледара все ще є ворог.

Донецьк

Часткового успіху окупантам вдалося досягти у напрямку Пісок, вони також намагалися прорватися до Невельського, але безрезультатно. Ворог намагався покращити тактичні позиції біля Авдіївки, але зазнав невдачі. На кордоні із Запорізькою областю, настання не відзначено. Росіяни розпочали безуспішні наступи на Мар’їнку.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти продовжують обстрілювати місто і область ракетами з різних видів артилерії та танків. Під ударом населені пункти на півночі, північному та південному сході. Наземних наступів ворога не відзначено.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Окупанти знову намагалися просунутися на півдні — в районі Таврійська на Херсонщині та на південь від Кривого Рогу, але невдало. Успіху їм вдалося досягти у районі Благодатного на схід від Миколаєва. Обстріл триває лінією фронту, зокрема й у Запорізькій області.

Зазначається також використання росіянами барж для перевезення різних вантажів через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах. Зазначається, що інфраструктура для навантаження — доки може стати наступними цілями для HIMARS.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" публікував думку військового експерта щодо того, як може закінчитися війна в Україні. Поки вона продовжується, українців закликають бути обережними. Зокрема, на день Незалежності України. З боку росії побоюються провокацій та посилення обстрілів.