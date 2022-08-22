Ворог штурмував на Миколаївському та Запорізькому напрямках, мав частковий успіх

На частині напрямків тривають запеклі бої

Ворог продовжує спроби прорватися на півдні України. Після наступу на Благодатне напередодні окупанти продовжують атаки.

За даними українського Генштабу, штурмові дії в районі населеного пункту продовжились і ворог досяг часткового успіху. Благодатне знаходиться біля траси на Миколаїв. Також російські війська атакували на Запорізькому напрямі.

Напередодні біля обласного центру було помічено ворожого безпілотника. За останні 12 годин російські загарбники вели обстріли в районі Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки, а також наносили авіаудари. Наступ ворога відмічено в районі Макарівка-Времівка біля кордону Запорізької та Донецької областей. Окупантам не вдалося досягти успіхів, вони відійшли.

Карта обстрілів та атак на Запорізькому напрямку

На Слов’янському напрямі росіяни продовжували атакувати Дібрівне та Нову Дмитрівку. На Краматорському — точаться бої на лінії Спірне-Веселе. Також вогневе протистояння продовжується на Бахмутському напрямку, де окупанти особливо активні. Наступ на Кодему вели з двох сторін, але успіху не мали та відступили. Ще з одного напрямку, а також у бік Соледара, Бахмута, Зайцево, Курдюмівки бої продовжуються.

Ворог також знову намагався вести масовий штурм на Авдіївському напрямку, атакуючи Досвідчене, Красногорівку, Первомайське, Невельське (з двох напрямків). Атаки у бік населених пунктів були безуспішними.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій та думкою аналітиків з Інституту вивчення війни росія вичерпує імпульс наступу на Бахмут та Авдіївку, вона може просунутися, але незначно. При цьому військовий експерт Олег Жданов вважає, що війна в Україні має три варіанти завершення.