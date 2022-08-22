Судилище над захисниками "Азовсталі": ватажок бойовиків відповів на заяву Зеленського
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Терористи проігнорували заклики до здорового глузду
Ватажок бойовиків "ДНР" деніс пушилін заявив, що заява президента України Володимира Зеленського не вплине на проведення судилища над українськими військовими у Маріуполі.
Про це пушилін розповів для пропагандистських ЗМІ зранку у понеділок, 22 серпня.
"Заява Зеленського про неможливість переговорів у разі проведення маріупольського трибуналу над українськими військовими не вплине на плани його проведення", — заявив пушилін.
Він також додав, що бойовики "ДНР" вже нібито підготували матеріали щодо 80 епізодів "злочинів" військових полку "Азов".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що бойовики так званої "ДНР" мають намір провести в окупованому Маріполі "трибунал" проти військових полку "Азов", які захищали "Азовсталь".
Увечері 21 серпня Зеленський зробив заяву, в якій наголосив, що якщо відбудеться це "мерзке судилище", то після нього вже будуть неможливі будь-які переговори.
Як повідомляв "Телеграф", бойовики "ДНР" можуть провести "трибунал" над українськими військовими у Маріуполі у знаковий для всіх українців день 24 серпня.