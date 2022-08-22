Загроза таки існує? Що кажуть в МВС про ракетні удари по Києву на День Незалежності

Громадян просять зберігати здоровий глузд і не впадати у паніку

Українська влада не може виключати, що росія у День Незалежності України — 24 серпня, вдасться до кривавих провокацій та ракетних ударів по містах. Однак, панікувати завчасно не треба, адже військові та правоохоронці вже діють на випередження. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він попросив українців не зациклюватися на датах, адже вже була історія зі "страшилками" на 9 травня, 22 червня, а тепер дійшла черга до 24 серпня. Радник голови МВС закликав українців зберігати здоровий глузд.

"Чи можемо ми виключити посилення ракетних ударів по різних містах України? Ні, ми цього виключити не можемо. Єдина відповідь на це питання — особливу увагу у ці дні звернути на повітряні тривоги, не ігнорувати сигнали. Поліція і всі силовики вже працюють у посиленому режимі, тому що ми розуміємо, що можуть бути спроби з боку росіян робити ті чи інші негативні речі. Думаю, що нам вдасться все це упередити й не допустити ніяких терактів і подібних речей, які теоретично росіяни можуть готувати 24 серпня", — заявив Денисенко.

Тим часом у КМДА закликали мешканців Києва дотримуватися заходів безпеки на День Незалежності та під час сигналу повітряної тривоги одразу прямувати в укриття.

"Найближчими днями можливі загрози нанесення військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України. Будь ласка, за перших сигналів тривоги одразу прямуйте в укриття, уникайте масових скупчень людей, будьте особливо відповідальними щодо дотримання комендантської години!", — йдеться у Telegram-каналі адміністрації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Офісі президента України також попередили про ймовірність загрози з боку росіян на День Незалежності. А Михайло Подоляк звернув особливу увагу ще й на Київ.