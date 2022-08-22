"Було зляканим і беззахисним": історія порятунку цуценя з руїн у Бахмуті поліцейським зворушила мережу (відео)

Чотирилапий тепер допомагає поліцейським

Співробітник поліції Павло Дяченко під час роботи в Бахмуті підібрав з руїн зруйнованого російськими обстрілами будинку цуценя і тим самим врятував йому життя.

Деталями зворушливої історії повідомила пресслужба поліції Донецької області. Зазначається, що того дня росіяни накрили Бахмут з артилерії та пустили в дію касетні боєприпаси.

Павло Дяченко, який працює у пресслужбі поліції, після обстрілу прибув до міста, щоб допомогти місцевим жителям та задокументувати факти скоєння військових злочинів. Тоді на руїнах однієї з будівель він побачив цуценя і не зміг залишити його напризволяще.

Тим самим поліцейський врятував життя чотирилапому, оскільки вже за годину нові снаряди росіян потрапили до того будинку.

"Він був зовсім маленьким, зляканим і беззахисним, а з неба падав "вогненний дощ". Я не міг залишити його в небезпеці", — сказав поліцейський.

Цуценя отримало ім’я Рем і залишилося жити зі своїм рятівником, а також супроводжує його під час виїздів.

"Він відчуває, коли почнеться обстріл, одразу ховається і скиглить, він як дзвоник, і ми всі знаємо, що треба ховатися. Для кожного поліцейського у відділі він втіха, психологічне розвантаження, його всі знають і люблять", — каже Дяченко.

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