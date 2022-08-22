США поставлять Україні новітні бойові БПЛА: про що йдеться

Контракт на виробництво перших 10 БПЛА буде готовий протягом місяця

Україна в майбутніх постачаннях отримає від США перші дрони-камікадзе Switchblade 600, вироблені компанією AeroVironment.

Як повідомляє Defense News з посиланням на лист представниці Пентагону Джесіки Максвелл, контракт на постачання 10 дронів Switchblade 600 буде підписано протягом найближчих 30 днів.

Україна вже отримувала від США баражуючі боєприпаси Switchblade 300 та Phoenix Ghost, які можуть одночасно вести розвідку та вражати цілі.

Версія Switchblade 300 є БПЛА масою 2 кг для ураження особового складу та легких транспортних засобів. Летіти можуть близько 10 км і висіти над ціллю близько 15 хв.

А ось 600 модель відрізняється збільшеним радіусом дії та вагою майже 23 кілограми. Вони можуть пролетіти майже 40 км, зависнути над метою на 40 хвилин і потім атакувати.

Попри схожі назви, ці БПЛА є різними типами озброєння.

Американські експерти вважають, що важкі дрони-камікадзе допоможуть ЗСУ під час наступу на Херсонському напрямку та при звільненні Криму, оскільки можуть вражати цілі у глибокому тилу окупаційної армії. Втім, наразі поки не відомо, коли перші дрони Switchblade 600 надійдуть до України.

Затримки з постачанням цих БПЛА пов’язані з тим, що вони досі вважаються прототипами, мають пройти випробування та отримати оцінку.

Як відомо, в ході вторгнення різноманітні дрони, включаючи і комерційні, активно використовуються українською армією, а волонтери організації "Територія життя" взагалі друкують їх на 3D-принтері.