Загроза мирним українцям: у США дізналися, куди росія може вдарити найближчим часом

У Штатах стурбовані небезпекою для цивільного населення

Не тільки в Україні бурхливо обговорюються можливі провокації росії до Дня Незалежності 24 серпня, — у США теж вважають, що росія готує удари по об’єктах в Україні найближчим часом.

Про це 23 серпня пише Reuters із посиланням на офіційного представника США.

За словами джерела видання, росія найближчим часом активізує удари по цивільній інфраструктурі та державним об’єктам, про це свідчать дані американської розвідки.

"Враховуючи послужний список росії в Україні, ми стурбовані загрозою, що зберігається, яку російські удари становлять для цивільного населення та громадянської інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці закликали українців бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги з 23 по 25 серпня у зв’язку з можливими провокаціями росії.

Як повідомляв "Телеграф", раніше влада не виключала навіть можливих ударів по Києву на День Незалежності України 24 серпня.