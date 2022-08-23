Працюємо чи відпочиваємо? Як Україна відзначає День Незалежності в умовах війни

Традиційних парадів чекати не варто

День Незалежності 24 серпня — традиційно дуже важливий для українців день, однак у 2022 році цього ж дня буде рівно півроку з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, і тому звичних святкувань не очікується.

Відповідно до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" скасовується дія всіх інших статей, що регламентують додаткові святкові та вихідні дні в Україні.

Так, у 2022 році у зв’язку з воєнним станом 24 серпня буде звичайним робочим днем. Також у цей день у штатному режимі працюватимуть усі банки та державні установи.

Варто зауважити, що правоохоронці наполегливо рекомендують українцям дотримуватися заходів безпеки з 23 по 25 серпня включно і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Українська та іноземна розвідка вважає, що до Дня Незалежності існує підвищена ймовірність проведення росією провокацій та ракетних ударів по цивільних та державних об’єктах України.

Як повідомляв "Телеграф", у зв’язку з цим США вже рекомендували своїм дипломатам залишити Україну.