Звернення Зеленського до 31-річчя Незалежності України — де дивитися онлайн

Цього року звернення президента обіцяє бути вражаючим

Напередодні Дня Незалежності України у 2022 році багато хто очікує звернення державного лідера та верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

Традиційно цього дня у Києві проходили військові паради, після чого президент урочисто проголошував промову. Однак у 2022 році разом із 31-річчям Незалежності Україна зустрічає ще й півроку боротьби з агресією росії, і в умовах воєнного стану опинилися під забороною усі масові заходи у столиці.

Так, цього року звернення президента буде опубліковано на його сторінках у Facebook, каналах у Telegram та на YouTube.

Як тільки воно з’явиться, ми додамо його до цього матеріалу.

Поки ж можете згадати, якими були звернення президента України за останні три роки:

Як повідомляв "Телеграф", у зв’язку зі святкуванням в Україні Дня прапора та Дня Незалежності експерти прогнозують різке посилення обстрілів інфраструктури та цивільних об’єктів. На тлі цього правоохоронці наполегливо закликають українців найближчими днями дотримуватись усіх правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.