росія просувається на півдні та прикриває тили росгвардією: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти не зупиняються в ракетних обстрілах та атаках як вздовж лінії фронту, так і вглиб України

Російські війська продовжують атакувати Україну, але колаборанти з раніше окупованих земель Луганської області воювати за росію, ймовірно, більше не хочуть. На Луганщину спрямовують сили росгвардії нібито "для забезпечення безпеки" у тилу.

Те, що ці частини буде переведено з інших регіонів України, на думку дослідників Інституту вивчення війни, це сприятиме невдачам рф у значних територіальних поступах. Атаки ворог не припиняв як у районі Бахмута, так і від окупованого Донецька.

На півдні України також непроста ситуація — окупанти досягли незначного успіху на схід від Миколаєва та на північному заході Херсонщини. Українські сили не зупиняють віддалених ударів по лініях комунікацій та російських об’єктів.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ізюм-Слов’янськ

За останню добу наземних атак на цьому напрямі не зафіксовано. Росіяни продовжують авіаудари та обстріли. Вдалося також геолокувати кадри артилерійської дуелі у районі Святогірська. На думку аналітиків, росіяни зайняли позиції у парку Святі гори і не перетнули Сіверський Донець у районі Пришибу.

Сіверськ

росія безперервно обстрілює місто та його околиці з артилерії.

Бахмут

Окупанти продовжують атакувати на північний схід та південь від Бахмута. Бої тривають у Соледарі, з півдня ворог атакує з-під Кодеми та Зайцево. Є ймовірність того, що Кодему оточили з трьох сторін — про це заявляють у російському Міноборони, в українському Генштабі відзначалися атаки на населений пункт із трьох напрямків.

Донецьк

Ворог намагається прорватися і просунутися у бік Первомайського, Невельського та Красногорівки. Також метою окупантів є оточення Авдіївки, російські військові заявляють про контроль над 3/4 Мар’їнки.

На південний захід від Донецька ворог продовжує атакувати та намагатися покращити позиції в районі Новомихайлівки та Золотої Ниви. Наступ триває в районі Вугледару.

Карта боїв на сході

Харків

Російські окупанти не намагалися атакувати у бік Харкова. За повідомленнями місцевої влади, українські військові атакували росіян у районі Дементіївки. Ворог продовжує наносити авіаудари, обстрілювати ракетами та артилерією Харків та область.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Окупанти заявляють про повне захоплення Благодатного на схід від Миколаєва, вони також оголосили про просування на три кілометри за лінію фронту. Ворог також заявляє про поступ від Олександрівки Херсонської області. Бої розгортаються в Благодатівці, судячи з місць геолокації доступних кадрів. Українські військові продовжують бити по складах та опорних пунктах російських сил. Ворог намагається відновити переправу через Дніпро, зокрема зробити наплавний міст. Ситуація на ЗАЕС і на околицях продовжує залишатися напруженою — окупанти обстрілюють зольники ТЕЦ, яка знаходиться поблизу, що може спричинити викид радіоактивного пилу.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що день Незалежності в Україні розпочався з масового ракетного обстрілу Харкова, Дніпра ( повідомляється про одне влучення в місто), Запоріжжя — в місті вдарили по інфраструктурних об’єктах. Про можливість посилення ракетних обстрілів раніше попереджали як військові, так і політики.