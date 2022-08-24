"Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися": привітання Залужного розчулило мережу

Головнокомандувач ЗСУ виступив не один

Україна святкує 31-й День Незалежності одночасно із півріччям повномасштабного російського вторгнення. Своїми руками українські захисники та захисниці виборюють мир та спокій для нашого народу. Тож вітання головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного привернуло увагу багатьох українців.

Очільник ЗСУ в ньому виступив не сам — разом з ним говорили ті, хто на передовій та у лавах Сил спротиву виборює право України на життя.

"Незалежність — це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті", — відзначив Залужний.

В коментарях до вітання українці дякують захисникам та захисницям і вітають з Днем Незалежності: "Незалежність України — це народ України", "Низький уклін до землі за мужність, силу і сміливіть віддавати найцінніше — життя, заради усіх нас!", — пишуть вони в коментарях.

Також українців із Днем Незалежності привітав президент України Володимир Зеленський, відзначивши, що громадяни зустрічають цей день не просто в різних країнах, а в різних часових поясах і що Україна націлена на перемогу.