"Три дні" перетворилися на півроку: що говорили про захоплення України в росії 24 лютого

росія так і не спромоглася втілити у життя всі свої плани, які вона готувала до 24 лютого

Поки Україна готується до ймовірних російських ударів на День Незалежності, українці підтримують свій мужній дух спогадами про численні невдачі росіян у їх повномасштабному вторгненні, яке триває вже 181 день поспіль.

"Телеграф" вирішив поділитися деякими публікаціями російських телеграм-каналів від 24 лютого, в яких окупанти розповідали про свої плани на захоплення України. Зокрема журналіст Денис Казанський у своєму пабліку оприлюднив найяскравіші спогади та псевдоперемоги росіян.

"Сьогодні рівно пів року від початку війни, і від того як війська путіна "взяли" Київ, Харків, Одесу та Дніпро не змогли в бліцкриг", — написав він.

Варто нагадати, що кривавий російський лідер володимир путін розпочав війну проти України 24 лютого, проте, так і не спромігся "взяти Київ за три дні", як те планував. Після потужного провалу, росія сконцентрувала свої сили на спробах остаточно підкорити окупований Донбас і захопити південну частину України.

Головними завданнями так званої "військової спецоперації" в Україні путін називав "демілітаризацію та денацифікацію" українських територій. Саме 24 лютого стало початком повномасштабної війни росії проти України. Проте українська армія потужно увірвалася в бій з окупантами та дотепер тримає оборону Батьківщини, систематично знищуючи ворожу техніку та особовий склад, подекуди переходить у контрнаступи.

Однією з найяскравіших поразок рф стала ліквідація флагмана Чорноморського флоту росї крейсера москва українськими ракетами Нептун.

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Попри бажання кривавого російського президента "взяти українську столицю" за лічені дні, вже у перші числа квітня Київщина була повністю звільнена від окупаційної армії. Після поразки на півночі України кремлівський диктатор вирішив змінити плани та сконцентрувати удари у східній та південній частині України, проте дотепер усі плани москви розбиваються о масивну стіну українського опору.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як самопроголошений президент сусідньої Білорусі знову вразив українців своїм цинізмом, поздоровивши їх з Днем Незалежності та побажавши "мирного неба".