росія відповідатиме за злочини проти захисників "Азовсталі" - Єрмак пояснив, як саме

У Зеленського роблять усе можливе, аби українські полонені герої не постраждали і повернулися додому живими і неушкодженими

Якщо російські терористи, які планують влаштувати показове судилище над захисниками багатостраждальної "Азовсталі", все ж зважаться на це, то їх дії будуть прирівняні до воєнних злочинів.

Про це у середу, 24 серпня, у своєму телеграм-каналі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наголосивши, що винуватці відповідатимуть за все, що буде скоєно проти українських героїв.

"23 серпня Україна подала низку нових термінових вимог у порядку Правила 39 Правил ЄСПЛ щодо забезпечення права на життя та заборону катування, гарантованих статтями 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стосовно українських захисників "Азовсталі", які зараз утримуються окупантами. Вказане клопотання подано в межах міждержавної справи "Україна проти росії (Х)" за заявою № 11055/22 щодо порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення росіян до нашої країни", — йдеться в тексті публікації.

За словами українського чиновника, Україна вимагає від світової спільноти недопущення використання українських військовослужбовців у так званих "трибуналах" та інших показових судів, режисерами яких виступають російські пропагандисти.

Крім того, українська сторона звертається Європейського суду з прав людини (ЄПСЛ) з вимогою примусити російську федерацію надати Україні інформацію щодо утримання українських військовополонених героїв та забезпечення бійців належними медикаментами.

Глава ОП також наголосив, що захисники багатостраждального Маріуполя є комбатантами і законними учасниками воєнних дій. При умові, що вони потрапляють до російського полону, вони автоматично отримують статус військовополонених. Саме цей статус вимагає належного до них відношення, яке передбачається нормами третьої Женевської конвенції.

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Якщо говорити про так звані російські "трибунали", суди, які вони планують здійснити задля своєї ж пропаганди, то вони категорично заборонені, тож на законодавчому рівні прирівнюються до воєнних злочинів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український полк "Азов" у росії офіційно визнали "терористичною організацією". В Україні вже встигли відреагувати на рішення рф. Зокрема радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що дуже дивною є ситуація, коли країна, яку мають визнати спонсором тероризму, називає бодай когось "терористами".