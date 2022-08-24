Новий ракетний удар росіян по Україні: прилетіло ще по одній області, подробиці

У середу, 24 серпня, на День Незалежності України російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Відомо про кілька прильотів по регіону, однак їх наслідки ще встановлюються.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у власному Telegram-каналі.

"Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях!", — написав він.

Тим часом у мережі з'явилися перші відео після прильоту ворожого снаряду.

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