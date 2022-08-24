Зеленський на Раді безпеки ООН накинувся на росію: зроблено заяви щодо Оленівки та ЗАЕС

Президент розповів про ядерний тероризм росіян і не тільки

У середу, 24 серпня, на 182-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН.

Однією з тем виступу глави держави був ядерний тероризм росії, передає "Суспільне". Зеленський також висловився щодо злочину рф в Оленівці, де росія вбила десятки українських військовополонених.

"Росія поставила весь світ на межу радіаційної катастрофи. Факт у тому, що російські військові зайняли територію найбільшої АЕС у Європі та перетворили її на зону війни. Це факт, озброєна провокація росіян, обстріл та розгортання терористичних сил на території ЗАЕС під російським прапором, все це факти. Необхідно отримати контроль над ЗАЕС негайно, необхідно, щоб росія негайно припинила ядерний шантаж і повністю вивела свої сили з території ЗАЕС", — заявив Зеленський.

Президент України закликав відправити на окуповану територію місію щодо з’ясування фактів трагедії в Оленівці.

"Оленівка стала жахливою сторінкою в історії Європи і є нагальна потреба в тому, щоб відправити туди місію по з’ясуванню фактів. Також потрібно з’ясувати умови, в яких перебувають усі військовополонені в росії", — додав Зеленський.

Раніше Зеленський "вколов" загарбників через російську мову, зазначивши, що українському народові набагато ближче прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який говорить англійською, ніж російські окупанти. До речі, Джонсон 24 серпня відвідав Київ.