Число жертв ракетного удару в Чаплиному зросло до 22-х, серед загиблих є дитина — Зеленський
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П’ятеро людей згоріли в машині в Чаплине внаслідок ракетного удару росіян
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по залізничній станції у селищі Чаплине Дніпропетровської області зросла до 22 осіб.
Про це повідомив у традиційному відеозверненні у середу, 24 серпня, увечері президент України Володимир Зеленський.
"Станом цієї хвилини — 22 загиблих, з них п’ятеро людей згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок", — повідомив Зеленський.
Водночас заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що поранено в результаті ракетної атаки 22 особи.
"Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися 3 людини – жінка та 2 дітей. Жінку та 13-річного хлопчики врятували місцеві мешканці. Тіло загиблого 11 річного хлопчика з-під завалів дістали рятувальники. Пізніше ворог ще раз атакував населений пункт – спочатку однією ракетою, а потім ще трьома. Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні — влучили у залізничну станцію", — написав Тимошенко.
Він також повідомив, що через удар виникла пожежа в 5 пасажирських вагонах і зараз рятувальники локалізували її, продовжуються пошукові роботи.
Як повідомлялося, це не єдиний ракетний удар, який здійснили росіяни на День Незалежності України. Так, вдень окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області.