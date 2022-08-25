Війна — день 183: росія посилила ракетний терор України через провали на фронті

Оперативно про головне 25 серпня

Понад півроку українські сили оборони відбивають повномасштабне вторгнення рф, яке почалося 24 лютого 2022 року. Ворог не припиняє атакувати як у районі Бахмута, так і поблизу окупованого Донецька, важкі бої йдуть і на півдні країни, де окупантам вдалося досягти незначного успіху. Проте російський наступ по суті захлинувся, однак у росії все одно твердять, що все йде за планом. Через провали на фронті загарбники вдалися до улюбленої тактики — обстрілу мирних міст. День Незалежності на Дніпропетровщині розпочався з потужних вибухів, потім російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Пізніше удар припав по залізничній станції Чаплине, де було вбито понад 20 людей.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по залізничній станції у селищі Чаплине Дніпропетровської області зросла до 22 осіб.

Про події за 22 серпня можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 180: окупанти заворушилися по всій лінії фронту, а українців попередили про підготовку провокацій".

Нагадаємо, інформація за 23 серпня доступна в онлайні дня: "Війна — день 181: посилення обстрілів та удар по "адміністрації" пушиліна в Донецьку".

Про те, що відбувалося 24 серпня, можна прочитати у матеріалі: "Півроку війни: Україна відзначає День Незалежності під обстрілами та атаками росіян".