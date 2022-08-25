Звірство, за яке настане відповідальність: Блінкен висловився про ракетний удар росіян по Чапліно

США з партнерами з усього світу повинні домагатися відповідальності офіційних осіб рф, причетних до ракетного удару по смт Чаплине

Спричинивший десятки жертв і постраждалих ракетний обстріл російськими військами на День Незалежності України смт Чаплине Дніпропетровської області та розташованої там залізничної станції, є прикладом звірства, за яке мають понести відповідальність російські офіційні особи.

Про це в ніч на четвер, 25 серпня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у своєму акаунті в соцмережі Твіттер.

"Ракетний удар росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", — написав він.

Як повідомлялося, обстріл смт Чаплине став не єдиною ракетною атакою, яку здійснили росіяни 24 серпня. Як і очікувалося, у День незалежності України росіяни влаштували масовані обстріли української території.

Також вдень окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області.

Усього ж повітряну тривогу на День Незалежності в Україні сумарно було оголошено 189 разів.