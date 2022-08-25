Рус

Звірство, за яке настане відповідальність: Блінкен висловився про ракетний удар росіян по Чапліно

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
328
Наслідки ракетних ударів по смт Чаплине Новина оновлена 25 серпня 2022, 04:20
Наслідки ракетних ударів по смт Чаплине

США з партнерами з усього світу повинні домагатися відповідальності офіційних осіб рф, причетних до ракетного удару по смт Чаплине

Спричинивший десятки жертв і постраждалих ракетний обстріл російськими військами на День Незалежності України смт Чаплине Дніпропетровської області та розташованої там залізничної станції, є прикладом звірства, за яке мають понести відповідальність російські офіційні особи.

Про це в ніч на четвер, 25 серпня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у своєму акаунті в соцмережі Твіттер.

"Ракетний удар росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", — написав він.

Як повідомлялося, обстріл смт Чаплине став не єдиною ракетною атакою, яку здійснили росіяни 24 серпня. Як і очікувалося, у День незалежності України росіяни влаштували масовані обстріли української території.

Також вдень окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області.

Усього ж повітряну тривогу на День Незалежності в Україні сумарно було оголошено 189 разів.

Теги:
#Жертви #Ракетна атака #Чаплине #Ентоні Блінкен #звірство