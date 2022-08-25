росія заявляє про зниження темпів війни, але атакує і на півдні, і на сході: свіжі карти боїв в Україні

Російські окупанти обстрілюють Україну ракетами, артилерією з авіації

У росії заявили, що знижують темпи наступу в Україні через побоювання за безпеку цивільного населення. З початку наступальних операцій 16 липня їм сумарно вдалося захопити трохи понад 450 км кв. українській території.

В Інституті вивчення війни вважають нову заяву спробою виправдати причини, чому Росія досі не досягла цілей у війні. Попри заяви, окупанти продовжують атакувати від Ізюма та Донецька, під ударом Бахмут, а також населені пункти на північному заході Херсонської області.

Українські військові продовжують атаки на російські військові цілі, включаючи лінії зв’язку, у Херсонській та Запорізькій областях.

Карта боїв в Україні

Схід України

Окупанти атакували на південний захід та південний схід від Ізюму у бік Нової Дмитрівки, намагалися провести розвідку боєм у районі Богородичного. Як у районі Слов’янська, так і по Сіверську продовжуються артилерійські удари. У районі Бахмута атаки не зупиняються, на лінії Соледар-Бахмутського продовжуються бої. Окупанти також намагалися наступати у районі Кодеми.

Ворог намагався наступати в районі Пісок, Невельського Перемоги, також для підтримки атак у бік Авдіївки завдає артилерійських ударів. У бік Новомихайлівки окупанти також атакували, як і біля Павлівки та Великої Новосілки. Остання знаходиться неподалік кордону Запорізької області. Російські загарбники продовжують спроби перекрити українські логістичні лінії від Вугледару до Мар’їнки.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти не атакували Харків по землі, але продовжували обстріл міста та передмість. Обстріл спрямований проти інфраструктурних об’єктів.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Окупанти намагалися штурмувати на північному заході Херсонської області, також вдалося відбити наступ у напрямку Миколаївки на кордоні з Дніпропетровською областю. Окупанти, окрім цих двох місць, обстрілюють з авіації біля українських позицій за річкою Інгулець.

Українські військові продовжують атакувати лінії постачання окупантів, зокрема, завдали удару по Каховському мосту, кільком населеним пунктам Херсонщини, складу боєприпасів у Токмаку. Напередодні, під час Дня Незалежності, росія посилено обстрілювала південний напрямок, поряд з іншими. Прильоти зафіксували у Запоріжжі, Миколаєві, Дніпрі.

Карта боїв у Херсоні

Найбільш трагічним за 24 серпня 2022 року став ракетний удар по смт Чаплине у Дніпропетровській області, який забрав життя не менше 22 осіб, серед них дитина. Ворог обстріляв населений пункт та вокзал. Це був не єдиний удар – під вогнем окупантів також опинилися Полтавська та Хмельницька область.