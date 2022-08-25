росія масовано обстріляла Україну вночі: де зафіксували "прильоти" (фото, відео)

Окупанти вдарили по щонайменше чотирьом областям за ніч

У День Незалежності росія активізувала атаки Україною — повітряна тривога звучала 189 разів країною. "Прильоти" були у Полтавській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Але окупанти не зупинилися і вночі ракетні та артилерійські удари українською територією продовжилися.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про обстріл 25 серпня та їх наслідки на поточний час. Під ударом агресора вночі опинилися Київська область, Миколаїв, Харків та Кривий Ріг.

У Кривому Розі мешканців просять бути уважними — на вулицях можуть бути снаряди, що не розірвалися, після кількох влучень РСЗВ "Торнадо-С". Попадання касетних снарядів зафіксували у Металургійному районі.

Харків уночі чув вибухи близько 3:51 ранку. Офіційної інформації поки що немає, але повідомляється про "приліт" в області.

Миколаїв – приблизно о 3:23 пролунали вибухи у Миколаєві. Після "прильоту" неподалік міста почалася пожежа.

Київська область — згідно з повідомленням голови Київської ОДА Олексія Кулеби, звуки вибухів чули у Вишгородському районі. Пролунали вони близько 2.40 ночі. Також регіональні телеграм-канали повідомляють про початок пожежі після вибухів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найкривавішою атакою по Україні на День Незалежності став удар по Дніпропетровській області. Внаслідок ракетної атаки по смт Чаплине та місцевому вокзалу загинули щонайменше 22 особи. У США вже закликали добитися відповідальності для винних в ударі.