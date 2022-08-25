Професорка-зрадниця Більченко і в росії шкодить Україні: стали відомі подробиці

Підозрювана з 24 лютого займалася вербуванням корегувальників вогню по Києву

Представники Печерської окружної прокуратури міста Києва обґрунтовано підозрюють колишню педагогиню одного зі столичних університетів у державній зраді. Киянка на замовлення російських спецслужб займалася створенням мережі агентів, які здавали окупантам дані про місцеперебування підрозділів Збройних сил України та територіальних оборон міста.

Як повідомили у пресцентрі Офісу генпрокурора, повідомлення про підозру отримала не лише викладачка, а й її поплічники. Варто також відзначити, що у відомстві імені підозрюваної не називають, проте судячи з опису та опублікованого фото зрадниці, чітко зрозуміло, що це одіозна професорка Київського педагогічного університету ім. Драгоманова і палка фанатка "руского міра" Євгенія Більченко.

Євгенія Більченко

Як вдалося встановити у рамках слідства, з перших чисел лютого 2022 року ексвикладачка топового київського університету, перебуваючи на території росії та діючи на замовлення кураторів з рф, створила у Тelegram низку груп, в яких вербувала громадян України для отримання від них важливої інформації. Понад усе цінувалися відомості про місцезнаходження та переміщення ЗСУ та територіальної оборони столиці та області.

Загалом Більченко спромоглася завербувати понад 10 осіб, які з 24 лютого "зливали" ворогу місця дислокації та пересування українських військовослужбовців.

Окрім того, на своїй сторінці у соцмережі підозрювана розповсюджувала відеозаписи та публікації, котрі виправдовували та визнавали правомірною звірства росіян в Україні. Також у цих дописав вона закликала до насильницької зміни державної влади в Україні.

Більченко зараз обґрунтовано підозрюється у державній зраді. Їй вже оголосили про підозру. Крім того, за фактами держзради до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного з агентів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як одіозна професорка Більченко після переїзду до країни-агресора поскаржилася, що в росії її не прийняли із тим захватом, на який вона розраховувала.