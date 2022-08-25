Далека країна ЄС вперше передала Україні батарею ППО та ракети

Крім важливого озброєння Київ отримав зимовий одяг для військових та дизельне паливо для бойової техніки

Іспанія, котра раніше планувала передати Україні десятки танків та бронетранспортерів, вперше надіслала Києву пакет військової допомоги, який включає в себе потужну систему протиповітряної оборони, боєприпаси та десятки броньованих автомобілів.

Як у четвер, 25 серпня, посилаючись на пресцентр Міністерства оборони Іспанії, повідомило видання El Pais, Україна отримала близько 20 бронеавтомобілів, 75 палет, які містять боєприпаси та повну батарею ППО. Крім того, у військовому вантажі знаходилася тисяча тонн дизеля, вартість якого становить близько 2,5 мільйони євро.

Також зазначається, що крім важливого озброєння, котре Україна отримала на свій терміновий запит, Іспанія підготувала вантаж із 30 тисяч одиницями теплої військової форми: 15,6 тисячі зимових курток, 15 тисяч костюмів та ще кілька тисяч одиниць іншого теплого одягу. Передати їх Києву планують вже цієї осені.

За словами українського посла в Іспанії Сергія Погорельцева, більш за все Україна наразі зацікавлена в отриманні 155-міліметрових гаубиць, а також 22-міліметрових мінометів.

"Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні", — пояснив дипломат.

У відомстві також повідомили, що Іспанія планує навчати українських військових роботі зенітної батареї. Крім того, ще одна країна-союзниця надаватиме знання бійцям Військово-повітряних сил України. Проте, яка саме країна це робитиме, у Міноборони не вказали.

Варто нагадати, що у квітні Іспанія оголосила про поставку Україні 200 тонн боєприпасів та іншої військової допомоги

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Сполучені Штати Америки анонсували передачу Україні нового пакету допомоги для протистояння збройній агресії росії. Нова поставка вартістю у 775 мільйонів доларів, який включатиме додаткові снаряди до HIMARS та інше озброєння.