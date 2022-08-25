Цинізм зашкалює: у путіна "пояснили" удар по Чаплиному, де загинули цивільні та діти

В результаті удару росіян постраждала 31 людина, смертельних травм зазнали двоє дітей

Поки Україна оговтується від ракетного удару оккупаційної армії по селищу Чаплине у Дніпропетровській області, де загинуло 25 людей, серед яких двоє — це діти, у росії вчергове абсурдно виправдали свій кривавий вчинок.

Цинічні аргументи у четвер, 25 серпня, оприлюднило міністерство оборони росії, все ж таки підтвердивши обстріл ракетам "Іскандер", проте заявивши, що завдяки йому нібито було ліквідовано понад дві сотні українських військовослужбовців і знищено бойову техніку ЗСУ, — пише пропагандистське видання "ріа новини" у своєму телеграм-каналі.

"Внаслідок прямого влучення ракети "Іскандер" у військовий ешелон на залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області знищено понад 200 військовослужбовців резерву ЗСУ та 10 одиниць військової техніки, які прямували до зони бойових дій на Донбасі", — йдеться в тексті кривавого російського відомства.

Варто додати, що до списку абсурдних заяв російського міноборони, більш відомо в Україні як "мінубивств", можна додати інформацію про псевдоураження росіянами летовища, розташованого в українському Миргороді Полтавської області, де нібито було знищено п'ять бойових літаків Повітряних сил України. А також заяву російського відомства про начебто перехоплення 19 ракет HIMARS у районах Каховської ГЕС, Херсона та Донецька силами ППО росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у світову спільноту сколихнув черговий факт кривавих звірств росії в Україні. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен закликав покарати усіх причетних до трагедії, в результаті котрої загинули десятки невинних українців, серед яких було двоє дітей.