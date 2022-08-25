Ззагиблі мешканці, десятки зруйнованих будинків: окупанти обстріляли населені пункти у Харківській і Запорізькій областях (фото)

РОсійські військові продовжують вбивати мирних українців

Російські війська, продовжують масово наносити ракетні та артилерійські удари по мирним містам і селам України. Протягом дня 25 серпня під обстріл потрапило село Леб'яже Харківської області, а також місто Оріхів Запорізької області та населені пункти навколо нього. В обох випадках є загиблі та поранені мирні мешканці, а також значні руйнування.

Про обстріл с. Леб'яже написав у своєму телеграм-каналі голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Сьогодні вони обстріляли с. Леб'яже в Чугуївському районі. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення та була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний. Поранення легке", — повідомив він.

Село Леб'яже на мапі

Про масований обстріл Оріхова і навколишніх населених пунктів повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух, який також опублікував фото наслідків обстрілу.

Оріхів і Преображенка на мапі

"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль", — написав він.

Руйнування через обстріли росіян

Старух повідомив, що внаслідок обстрілу загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю.

Руйнування через обстріли росіян

Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки

Руйнування через обстріли росіян

"Зруйновано десятки приватних будинків", — додав Старух.

Як повідомлялося, вночі 25 серпня окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області.