Ззагиблі мешканці, десятки зруйнованих будинків: окупанти обстріляли населені пункти у Харківській і Запорізькій областях (фото)
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РОсійські військові продовжують вбивати мирних українців
Російські війська, продовжують масово наносити ракетні та артилерійські удари по мирним містам і селам України. Протягом дня 25 серпня під обстріл потрапило село Леб'яже Харківської області, а також місто Оріхів Запорізької області та населені пункти навколо нього. В обох випадках є загиблі та поранені мирні мешканці, а також значні руйнування.
Про обстріл с. Леб'яже написав у своєму телеграм-каналі голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Сьогодні вони обстріляли с. Леб'яже в Чугуївському районі. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення та була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний. Поранення легке", — повідомив він.
Про масований обстріл Оріхова і навколишніх населених пунктів повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух, який також опублікував фото наслідків обстрілу.
"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль", — написав він.
Старух повідомив, що внаслідок обстрілу загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю.
Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки
"Зруйновано десятки приватних будинків", — додав Старух.
Як повідомлялося, вночі 25 серпня окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області.