Війна — день 184: ядерний терор рф на ЗАЕС, окупантів б’ють на Донбасі

Оперативно про головне 26 серпня

Більше півроку триває повномасштабне вторгнення рф в Україну. Українські захисники по всій лінії фронту відбивають атаки окупантів, темп наступу яких на Донбасі помітно знизився за рахунок ефективної роботи ЗСУ по ворожих тилах. Через провали на фронті росіяни використовують тактику залякування. У справу йде ракетний терор, а також ядерні погрози рф, дії якої призвели до повного відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Ця ситуація загрожує вибухом, якщо подача електроенергії на станцію не відновиться. У США закликали росію залишити ЗАЕС і демілітаризувати область навколо стратегічного об’єкта. У рф цинічно звинувачують у всьому Київ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса для повідомлення йому про розчарування щодо висловлювання Папи Римського про загиблу на території росії росіянку Дар’ю Дугіну.

Про події 23 серпня можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 181: посилення обстрілів та удар по "адміністрації" пушиліна в Донецьку".

Нагадаємо, інформація за 24 серпня доступна в онлайні дня: "Півроку війни: Україна відзначає День Незалежності під обстрілами та атаками росіян".

Про те, що відбувалося 25 серпня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 183: росія посилила ракетний терор України через провали на фронті".