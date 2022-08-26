Знищено 20 російських окупантів, вузол зв’язку та черговий склад ворога: стало відомо про успіхи ЗСУ на Півдні

Українські воїни завдали ударів по скупченню ворожих сил в Архангельському та Бурханівці, а також за коштами ППО ворога

Незважаючи на спроби кремлівського диктатора путіна збільшити свою армію, українські воїни продовжують успішно "відправляти на концерт кобзона" російських орків, завдаючи ударів по районах зосередження підрозділів російської армії та її складів боєприпасів.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".

Зокрема, повідомляється, що українські воїни завдали ударів по скупченню ворожих сил в Архангельському та Бурханівці, а також по скупченням ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському. Крім того, "вигрібали" рашисти і в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Загалом за добу на Півдні українські військові знищили 20 російських окупантів, вузол зв’язку ворожого полку та черговий склад із боєприпасами.

"Нашою авіацією завдано ударів по районах зосередження підрозділів і складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також за засобами ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському., — заявив спікер командування Владислав Назаров.

За його словами, підтверджені втрати ворога становлять 20 російських окупантів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів у Нововоскресенському.

Наразі остаточні втрати противника дорозвідуються.

Водночас, протягом дня голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, що окупанти намагаються розосереджувати запаси, бо вже відчули, що потрапляння точкові та абсолютно прицільні. Проте ЗСУ знаходять місця нової дислокації та знову знищують склади.

"Цього тижня знищено вже 7 складів боєприпасів. Я думаю, що це не завершення тижня, ще є кілька днів, ми ще встигнемо ", — зазначила прес-секретар.

Нагадаємо, що, на думку британських експертів, ряди російських окупантів порідшали як мінімум на 80 тисяч людей за півроку.