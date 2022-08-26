Кораблі рф ведуть розвідку і не тільки: що відбувається в Чорному морі після Дня Незалежності

Українцям не варто розслаблятися — загроза ракетного удару з акваторії залишається

Святкування 31-ї річниці Незалежності України пройшло дуже неспокійно через регулярні тривоги та спроби обстрілів з боку російських окупантів. У тому числі підвищена загроза йшла з боку Чорного моря, де продовжують курсувати кілька одиниць російського флоту. Втім, після закінчення свята росіяни вирішили скоротити кількість кораблів у береговій зоні Криму. Додатково на це вплинули й погодні умови в регіоні.

Більше деталей вдалося дізнатися зі свіжих зведень Генштабу ЗСУ, а також оперативного командування "Південь" за 26 серпня. Військовослужбовці попереджають: розслаблятися ще зарано, існує можливість ракетних ударів у мирні міста України.

До добрих новин можна віднести той факт, що в Чорному морі знову розбушувався шторм. Через це, а також відсутність необхідності створювати додатковий тиск на українців через День Незалежності, росіяни відвели частину кораблів до портів Криму. Зараз бойове чергування продовжують нести два ракетоносія — надводне судно та підводний човен. Загальна кількість "Калібрів" на їх бортах – 12 одиниць.

У Генштабі наголошують, що попри несприятливі погодні умови, росіяни все одно продовжують блокувати цивільне судноплавство на північному заході Чорноморської акваторії. Також ворожим флотом ведеться розвідка щодо ситуації в приморських регіонах України. Військові просять мирне населення виявляти максимальну обережність і без потреби не наближатися до берегової лінії.

Варто зазначити, що звільнення Чорного моря від російських окупантів та його повернення під розпорядження одразу кількох держав, як було до повномасштабної війни, є одним із найважливіших кроків на шляху до нашої перемоги. Такої думки притримується третій президент Віктор Ющенко.

Також "Телеграф" писав про те, якої долі варто чекати на Кримський міст і чи треба його повністю руйнувати.