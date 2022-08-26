Сотні загиблих окупантів: стали відомі подробиці ювелірного удару ЗСУ на Луганщині

База російських військових діяла в регіоні з 2014 року

У тимчасово окупованій Кадіївці (раніше Стаханов) Луганській області, жителі котрою прокинулися від потужних вибухів рано уранці, Збройні українські сили знищили базу росіян, яка була облаштована у готелі "Донбас". Як стало відомо згодом, у результаті ювелірного удару захисників Батьківщини, близько 200 військових повітряно-десантних військ росії більше не зможуть воювати проти українців.

Про це у п'ятницю, 26 серпня, на своїй сторінці в соцмережі розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, відзначивши, що удар ЗСУ прийшовся по базі російських військових, котра вела свою криваву діяльність у регіоні ще з 2014 року.

"Мінус 200 рашистів-"ВДВшників": у Кадіївці "прилетіло" в готель, де з 2014 року базувалися окупанти. Ліквідовано 200 військових повітряно-десантних військ росії. Далі буде…", — написав він.

Під Луганськом знищено чергову базу окупантів

Нагадаємо, що проросійські бойовики після удару ЗСУ по окупаційному штабу заявили, що українські військові нібито обстріляли лише квартал, де жили мирні цивільні громадяни. Вже за звичною схемою, озброєнням, котре було використаному ЗСУ для удару, згідно з заявами пропагандистів, було обрано установки HIMARS. Уламки цих ракет нібито виявили на руїнах "Донбасу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на території тимчасово окупованої Горлівки потужно горів склад російських окупантів, по якому українські Збройні сили завдали потужного удару. Після влучання на території будівлі виникла масштабна пожежа.

Також нагадаємо, яких успіхів вдалося досягти бійцям ЗСУ у боях з окупантами у південній частині України.