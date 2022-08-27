ЗСУ завдали нового удару по складах у Чорнобаївці, а також знищили засоби ППО ворога у Херсоні
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Українські військові виконали за добу 250 вогневих завдань
Повітряні сили ЗСУ не стали прислухатися до стогнань зрадників у Херсонській області, і завдали сміливого удару по складах боєприпасів у районі Чорнобаївки та Інженерного, а також ударили по російських засобах ППО в Херсоні, техніці та живій силі в Новопетрівцях та Ольгиному.
Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".
Крім того, українські військові завдали удару по опорному пункту ворога в Херсонській області.
При цьому ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, що не може не радувати.
Загалом підтверджені втрати ворога на півдні становлять:
- 24 окупанти
- 2 РСЗВ "Смерч";
- 3 самохідні гармати "Гіацинт";
- 1 самохідна артилерійська гармата "Півонія";
- 1 мінометна установка "Нона";
- 5 одиниць броньованої техніки;
- 1 склад боєприпасів.
Зазначається, що поразка Антонівського та Дар’євського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування ворожої важкої техніки.
У корабельному угрупуванні ворожого флоту знову напоготові 4 ракетоносія — 2 надводні і 2 підводні — з 24 ракетами "Калібр".
Нагадаємо, що напередодні ЗСУ знищили 20 російських фашистів, вузол зв’язку та черговий склад росіян в Україні.