ЗСУ завдали нового удару по складах у Чорнобаївці, а також знищили засоби ППО ворога у Херсоні

Українські військові виконали за добу 250 вогневих завдань

Повітряні сили ЗСУ не стали прислухатися до стогнань зрадників у Херсонській області, і завдали сміливого удару по складах боєприпасів у районі Чорнобаївки та Інженерного, а також ударили по російських засобах ППО в Херсоні, техніці та живій силі в Новопетрівцях та Ольгиному.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".

Крім того, українські військові завдали удару по опорному пункту ворога в Херсонській області.

При цьому ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, що не може не радувати.

Загалом підтверджені втрати ворога на півдні становлять:

24 окупанти

2 РСЗВ "Смерч";

3 самохідні гармати "Гіацинт";

1 самохідна артилерійська гармата "Півонія";

1 мінометна установка "Нона";

5 одиниць броньованої техніки;

1 склад боєприпасів.

Зазначається, що поразка Антонівського та Дар’євського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування ворожої важкої техніки.

У корабельному угрупуванні ворожого флоту знову напоготові 4 ракетоносія — 2 надводні і 2 підводні — з 24 ракетами "Калібр".

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ знищили 20 російських фашистів, вузол зв’язку та черговий склад росіян в Україні.