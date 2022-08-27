Росіяни вдвічі збільшили кількість ракетних носіїв у Чорному морі — ОК "Південь"

Шторм не став тривалою перепоною для курсування російських суден в акваторії

Не встигли багато українців трохи видихнути після скорочення кількості російських військових кораблів у водах Чорного моря, як ворог за добу знову вивів додаткові одиниці флоту з портів Криму. Зараз на бойовому чергуванні перебувають одразу чотири судна, два з яких — підводні човни.

Більше інформації повідомили у свіжому зведенні оперативного командування "Південь" 27 серпня. Військовослужбовці зазначили, що через таку поведінку російської армії під загрозою ймовірного ракетного удару знаходяться не лише південні, а й усі інші області України.

Як уже зазначалося, загальна кількість чергових ракетоносіїв збільшилася з двох до чотирьох. Два з них — надводні, ще два — підводні човни. Загалом вони можуть випустити мирними містами нашої країни до 24 ракет марки "Калібр". Це створює додатковий психологічний тиск як на військових, так і громадянське населення.

Також військові попереджають, що не можна виключати і подальше використання окупантами ракетних комплексів та стратегічної авіації, які, як і раніше, дислокуються в окупованому Криму.

Втім, якщо найближчим часом ЗСУ таки наважаться на удар по злощасному Кримському мосту, окупанти можуть опинитися в справжньому безвиході. На думку військового експерта Олега Жданова, руйнування переправи через Керченську протоку відріже ворогові головну логістичну артерію.

До речі, додамо, що поки що мости виводяться з ладу лише на окупованій Херсонщині. Військові зазначили, що така доля нарешті наздогнала Антонівський і Даріївський мости, які активно використовувалися противником раніше для перегону техніки.