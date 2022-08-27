Окупанти атакували під Харковом та на Донбасі, а на півдні провели розвідку (карти)
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Почастішали повідомлення про використання ворогом безпілотників для розвідки
Російські окупанти знову активізувалися на низці напрямків, де напередодні не фіксували наземних атак. Ворог атакував на півночі Харківської області у бік Дементьєвки, але після відсічі відступив.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. На Слов’янському напрямі, крім проведення повітряної розвідки, окупанти відзначилися розгортанням комплексу радіоелектронної боротьби.
У бік Краматорська ворог не лише обстрілював та вів розвідку БПЛА. Окупанти атакували у бік Григорівки (населений пункт неподалік Сіверська). Спробу наступу відбили.
Навколо Бахмута продовжуються атаки та обстріли. Російські сили намагалися покращити тактичне становище у напрямку Соледара, Зайцева, Майорська (неподалік раніше окупованої Горлівки), відступили.
На лінії Донецьк-Авдіївка окупанти обстрілювали з танків, різної артилерії, з авіації та намагалися просунутися у бік Невельського, отримавши відсіч відступили. На цьому напрямі також використовували БПЛА. На південь під вогнем окупантів Вугледар, Новомихайлівка, Велика Новосілка. Ворог атакував у бік Пречистівки, але також безуспішно, як і на інших напрямках.
На півдні окупанти намагаються перешкодити українським військовим обстрілам. На півночі Херсонської області намагалися провести розвідку — розвідгрупу ворога виявили та знищили в районі Потьомкіного.
Окупанти не припиняють обстрілювати не лише вздовж лінії фронту — під вогнем російських загарбників у ніч проти 27 серпня опинилися Харків та Запоріжжя. Раніше "Телеграф" повідомляв про успіх ЗСУ у ліквідації ворога в тилу окупантів — у Луганській області знищили базу бойовиків.