Окупанти атакували під Харковом та на Донбасі, а на півдні провели розвідку (карти)

Почастішали повідомлення про використання ворогом безпілотників для розвідки

Російські окупанти знову активізувалися на низці напрямків, де напередодні не фіксували наземних атак. Ворог атакував на півночі Харківської області у бік Дементьєвки, але після відсічі відступив.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. На Слов’янському напрямі, крім проведення повітряної розвідки, окупанти відзначилися розгортанням комплексу радіоелектронної боротьби.

У бік Краматорська ворог не лише обстрілював та вів розвідку БПЛА. Окупанти атакували у бік Григорівки (населений пункт неподалік Сіверська). Спробу наступу відбили.

Зразкове місце атаки на карті/deepstatemap

Навколо Бахмута продовжуються атаки та обстріли. Російські сили намагалися покращити тактичне становище у напрямку Соледара, Зайцева, Майорська (неподалік раніше окупованої Горлівки), відступили.

Місця атак у бік Бахмута на карті

На лінії Донецьк-Авдіївка окупанти обстрілювали з танків, різної артилерії, з авіації та намагалися просунутися у бік Невельського, отримавши відсіч відступили. На цьому напрямі також використовували БПЛА. На південь під вогнем окупантів Вугледар, Новомихайлівка, Велика Новосілка. Ворог атакував у бік Пречистівки, але також безуспішно, як і на інших напрямках.

На півдні окупанти намагаються перешкодити українським військовим обстрілам. На півночі Херсонської області намагалися провести розвідку — розвідгрупу ворога виявили та знищили в районі Потьомкіного.

Потьомкіне знаходиться неподалік від кордону Дніпропетровської області

Окупанти не припиняють обстрілювати не лише вздовж лінії фронту — під вогнем російських загарбників у ніч проти 27 серпня опинилися Харків та Запоріжжя. Раніше "Телеграф" повідомляв про успіх ЗСУ у ліквідації ворога в тилу окупантів — у Луганській області знищили базу бойовиків.