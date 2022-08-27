"Може закінчитися вже завтра": екстрасенс назвав умову для припинення війни в Україні

За словами експерта, закінчення війни залежить не лише від фізичної сили, а й від духовного розвитку.

Відомий екстрасенс і таролог Роман Шептицький, який раніше зазначав, чим для рф може обернутися їхній ядерний шантаж із Запорізькою АЕС, розповів, коли і за яких умов закінчиться війна в Україні.

В інтерв’ю unian Шептицький розповів, що конкретну дату назвати ніхто не зможе. Щобільше, ситуація змінюється практично щодня, і все може кардинально змінитись буквально в години. І результат може бути досить непередбачуваним.

"Конкретних дат немає. Майбутнє багатоваріантне, і багато залежить від нас самих… Тому кожному з нас потрібно працювати над собою – підіймати вібрації, молитися, розвиватися. І чим більше людей зараз "включатимуться" в духовний розвиток, тим швидше закінчиться війна", — зазначив Шептицький.

На додаток, крім вищесказаного, на загальну ситуацію у світі впливають інші конфлікти, які відбуваються паралельно з війною в Україні. Екстрасенс зазначає, що у 2023 році можливі різні загострення та в інших країнах.

"Якщо вже зараз люди почнуть рости, розвиватися та змінюватися, то ця війна може закінчитися вже завтра", — підсумував Шептицький.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами Анни та Олексія Суханових, це може статися вже цього місяця.

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