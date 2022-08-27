Без продовольства не залишаться: мешканці двох областей України отримають допомогу від ООН

Покупки можна буде здійснити у кількох популярних маркетах

Поки пенсіонери з усієї України мають можливість запросити грошову допомогу від ООН, представники організації почали працювати і в іншому волонтерському напрямку. Так, спільно з організацією ADRA Ukraine, вони ініціювали проєкт щодо надання "продуктових сертифікатів" для окремих категорій населення. Доступна така кампанія підтримки для жителів лише двох областей – Чернігівської та Сумської.

Як повідомляє "Телеграф", головна суть акції — надати українцям, які потребують, доступ до продовольства. Щоправда, після отримання спеціального ваучера людині доведеться самостійно отоваритись у певному супермаркеті.

Співпрацювати в рамках волонтерського проекту погодилися супермаркети "Сільпо", Le Silpo, "Фора", Fozzy та Thrash. Загалом один сертифікат дозволяє придбати продуктів на 1500 гривень.

Можливість оформити ваучер мають представники семи категорій громадян. До них відносять:

внутрішньо переміщених осіб;

постраждалих під час воєнних дій,

осіб з інвалідністю 1 та 2 груп;

людей, які самостійно забезпечують сім’ю;

вагітних або жінок, що годують немовлят;

багатодітні сім’ї;

людей пенсійного віку – від 60 років.

Можливість отримання "продуктового сертифікату" у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН мають мешканці усіх населених пунктів області. Однак варто підкреслити, що виключно за попереднім записом це відбувається у Сумах , Чернігові та Ніжині. Виняток становлять пенсіонери — їм дозволено перебувати у живій черзі. У решті населених пунктів також працює принцип черги.

Важливим моментом є те, що кількість сертифікатів обмежена. Форма закривається, коли набирається певна кількість людей. Цікаві моменти щодо отримання подібної продовольчої допомоги мешканці Чернігівщини та Сумщини можуть з’ясувати на "гарячій лінії": +38067-333-17-52, +38093-170-67-39, +38050-615-57-50.

Подібна ініціатива є цілком своєчасною, адже в Україні вже почали дорожчати деякі продукти. Причина — у рівні інфляції і, звичайно ж, вплив активності бойових дій.

Втім, трохи убезпечити себе від ймовірних проблем із придбанням деяких товарів можна за допомогою підготовки додаткових запасів. Частина продовольства, до речі, чудово переживає заморожування.