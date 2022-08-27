Пауза – це тільки коли перезаряджають: боєць ЗСУ пояснив, що таке війна на фронті

Бойові дії не вщухають ні вдень, ні вночі – військовий розповів, як це виглядає зсередини

Війна внесла свої корективи у життя українців в тилу, так для шкільних вчителів проводять тисячі тренінгів із переміщення з учнями до укриття. А магазини та міський транспорт припиняють роботу, поки триває повітряна тривога. І все це викликає серйозний дискомфорт. Але бойові дії на фронті виглядають ще страхітливіше. Про них розповів журналіст, а нині доброволець, боєць ЗСУ Олександр Курбатов.

В інтерв’ю "Телеграфу", яке Олександр дав майже з самої лінії фронту, він поділився своїми враженнями від того, як виглядає війна у найгарячіших точках. "Для нас війна — це коли вистріли не вщухають. Не коли оголошують повітряну тривогу, а коли валять і гасять мінометами, "Градами", коли стріляють з гармат. Це ми називаємо війною. Вона не вщухає ні вдень, ні вночі", — розповів він.

За словами Курбатова, перерви при цьому все ж трапляються. "Але вони тривають рівно стільки, скільки ворогу треба часу, щоб перезарядитися", — поділився він.

Журналіст розповів, що колись він із побратимами намагався порахувати на позиціях, скільки пострілів у день вони чують. Але з цієї затії нічого не вийшло, адже стріляють постійно і багато. Це можуть бути і установки "Град", і гелікоптери, й інші види зброї. "Це завжди чергами. Далеко за тисячу пострілів нараховується", — розповів Олександр.

Він також зізнався, що єдине, чому точно навчився, так це відрізняти на слух "вихід" від "приходу" — момент вильоту снаряду зі ствола від моменту, коли він долітає до цілі. "Найстрашніше, коли ти не чуєш "вихід", бо свист ракети вже буде чутно, але ти нічого не зможеш вдіяти. Інколи по тобі стріляють прицільно, бо бачать з дрону; інколи — просто по карті. Фактично вони стріляють всліпу, накриваючи всі лісосмуги, роблячи їх "лисими" із поламаними деревами", — поділився військовий.

"Ти виконуєш роль вимушеної мішені. Але твоє завдання тримати позицію. І ми нікуди не втікаємо, бо це наша земля", — підсумував він.

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Як повідомляв "Телеграф", воєнний журналіст Аркадій Бабченко вважає, що росіяни намагаються масованими обстрілами реалізувати в України сирійський сценарій, коли, щоб захопити країну, її перетворюють на суцільні руїни. Але він при цьому впевнений, що їм це зробити не вдасться.