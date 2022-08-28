У тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні пролунали вибухи (відео)
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У соцмережах пишуть про удари по техніці ворога
Навіть найтемнішої ночі українські партизани не дають заснути ворогові у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні, нагадуючи про те, що це – територія України, яка незабаром буде обов’язково звільнена.
Такий висновок можна зробити з повідомлень, які публікують місцеві Telegram канали.
За попередньою інформацією, "під роздачу" потрапили окупанти та їхня техніка.
"Жарять орків", "Мелітополь, щось бахкає" — іронічно пишуть у соцмережах.
Попередньо відомо, що ЗСУ "відпрацювали" по техніці ворога в районі Нової Каховки та Любимівки, а також ліквідували БК та техніку під Херсоном.
Підтвердження інформації чи подробиці поки що немає. Очевидці стверджують, що вибухи дуже гучні.
Точніша інформація від ЗСУ буде з ранку.
Нагадаємо, що відомий журналіст Аркадій Бабченко дав прогноз, коли закінчиться війна: за його версією, бойові дії можуть тривати ще й наступного року.