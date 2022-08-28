У тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні пролунали вибухи (відео)

У соцмережах пишуть про удари по техніці ворога

Навіть найтемнішої ночі українські партизани не дають заснути ворогові у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні, нагадуючи про те, що це – територія України, яка незабаром буде обов’язково звільнена.

Такий висновок можна зробити з повідомлень, які публікують місцеві Telegram канали.

За попередньою інформацією, "під роздачу" потрапили окупанти та їхня техніка.

Удари з техніки ворога в Мелітополп

"Жарять орків", "Мелітополь, щось бахкає" — іронічно пишуть у соцмережах.

Удар українських військових по Мелітополю

Попередньо відомо, що ЗСУ "відпрацювали" по техніці ворога в районі Нової Каховки та Любимівки, а також ліквідували БК та техніку під Херсоном.

Підтвердження інформації чи подробиці поки що немає. Очевидці стверджують, що вибухи дуже гучні.

Удар ЗСУ по ворогові

Точніша інформація від ЗСУ буде з ранку.

Удар ЗСУ по Херсону

Нагадаємо, що відомий журналіст Аркадій Бабченко дав прогноз, коли закінчиться війна: за його версією, бойові дії можуть тривати ще й наступного року.