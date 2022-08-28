Росіяни стягують сили на південь та намагаються обійти Авдіївку: свіжі карти боїв в Україні

Обстріли не вщухають — росія атакує різною артилерією, ракетами, танками

Російські окупанти атакували на сході України як у Харківській області, так і на Донеччині. На півдні ситуація залишається напруженою — українські Сили оборони вдарили по російських ВДВ, а росіяни намагалися штурмувати на Херсонщині силами 10 людей.

Якщо дані про кількість атакуючих та їх цілі коректні, це свідчить про деградацію російських військ, вважають в Інституті вивчення війни. Ситуація з обстрілами на ЗАЕС не змінюється, окупанти знову відкрили вогонь станцією і звинувачують у цьому Україну. З боку Криму стягують додаткові сили.

Обмежені наземні атаки зафіксовані на північ від Харкова, на південний захід від Ізюму, на північний схід від Сіверська, на північний схід та південь від Бахмута, а також на захід та південний захід від Донецька.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські окупанти намагалися просунутися у напрямку Бражківки на південний захід від Ізюма. Також вони атакували у бік Сіверська та намагалися розпочати наступ з боку Григорівки. На цих напрямках також тривають обстріли з артилерії та авіації по містах і позиціях військових.

У районі Бахмута продовжуються атаки з північного сходу та півдня. Відбити атаку вдалося в Соледарі, а також ворог намагався прорватися з боку Горлівки (Майорське, Зайцеве). Дослідники зазначають, що в районі Бахмута можуть діяти дрібніші елементи ворога ніж батальйон, що пояснюється участю колаборантів та ПВК "Вагнера".

З боку Донецька ворог намагався просунутися на Невельське, Олександропіль, продовжує спроби обійти Авдіївку з півночі та міг наблизитися до околиць Красногорівки. На південний захід від Донецька ворог атакував у районі Вугледара (Пречистівка та Павлівка).

Карта боїв на сході

Харків

Ворог атакував на північ від обласного центру Харківської області у районі Дементіївки. Росіяни продовжують обстріл Харкова та населених пунктів на північному сході області.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Українські сили завдали ударів окремим повітряно-десантним бригадам у Херсонській області, також було пошкоджено мости, що зробило їх непрохідними для важкої техніки. Росіяни напередодні намагалися прорватися біля Потьомкіно на північному заході Херсонщини, а сили окупантів заявили про українську атаку біля Лозового. Обстріли на південній лінії фронту продовжуються, у тому числі по зоні ЗАЕС. Щоб поповнити запаси, росія стягує через Крим важку техніку: танки, БТР, інженерне та саперне обладнання. На півострів можуть перемістити і ППО, зняте із сирійської російської кампанії.

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Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що МАГАТЕ направить комісію на Запорізьку АЕС орієнтовно наступного тижня. На півдні також було голосно в окупованих Херсоні та Мелітополі в ніч проти 28 серпня.