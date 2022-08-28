путін захоче переговорів? Генерал пояснив вплив вибухів у Криму

Росіянам краще самостійно та якнайшвидше забратися із півострова

Вибухи в окупованому Криму, які останнім часом почали звучати дедалі частіше, стали важливим елементом впливу на російських окупантів у нинішній війні. На думку колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, рішення України про демілітаризацію півострова є дуже серйозним чинником одразу в кількох аспектах.

Про це військовий експерт розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL. Романенко впевнений, що "бавовна" змусила російське політичне керівництво занервувати і всерйоз замислитися про необхідність переговорів.

Найважливіший вплив вибухи в Криму здійснюють як у політичній сфері, так і на морально-психологічний стан російської армії. Україна змогла продемонструвати, що півострів не є недосяжним, а отже, ми маємо можливість вплинути на результат ситуації. До того ж, союзники можуть бути спокійними, адже для цього, за офіційними джерелами, ми використовуємо лише своє озброєння, а не західне.

"Ми бачили, якою була реакція росіян, які оселилися в Криму після 2014 року. Там є й сім’ї російських військовослужбовців. Вони дивляться на це і розуміють, що важливо їхати на старі квартири", — зазначає генерал Романенко.

Також він додає, що все разом змушує окупантів нервувати, а Кремль — приймати важливі рішення. Саме тому, вважає Ігор Романенко, володимир путін може спробувати почати домовлятися із Заходом через турецького лідера Реджепа Ердогана. Експерт припускає, що політик може спробувати пропонувати іншим колегам припинити військові дії, а також нарешті опинитися за столом переговорів.

"Бо ситуація для росії не найкраща стратегічно", — резюмував Романенко.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що варто зробити українській армії, щоб противник у Криму опинився у справжньому безвиході. Свою версію подій виклав військовий експерт Олег Жданов.

Також "Телеграф" розповідав, яким чином міжнародне співтовариство змінило своє ставлення до питання Кримського півострова.