Україна використовує у боротьбі з росією методику США та НАТО: у чому її особливість

Українці використовують проти росії всі доступні ресурси та виявляють винахідливість

Україна використовує нетрадиційний підхід до ведення війни, який розробили сили спецоперацій США та НАТО у 2013 році. The Resistance Operating Concept (Оперативна концепція опору) була підготовлена після війни росії з Грузією і вона є планом дій при вторгненні більшої сусідньої держави. Є методи як військового, і ненасильницького опору, включаючи страйки дій окупантів.

Про це пише CNN. Елементи такого ведення війни експерти, з якими поспілкувалися з журналістами, бачать не лише у діях влади та регулярних військ, а й у цивільному спротиві.

Зокрема ознаки використання концепції опору ROC побачили у вибухах у Криму останнім часом. Діяти силам спецоперацій необхідно за підтримки опору в розвідці, ресурсах, логістиці і з великою ймовірністю принципи опору застосовуються на острові прямо зараз.

Також в Україні діє вебсайт, на якому є інструкції, як чинити ненасильницький опір окупантам. Опір може використовувати і насильницькі методи, включаючи коктейлі Молотова, хімікати у бензобак та інше шкідництво окупантам. Зазначається і медіа складова з відео успішної ліквідацією російської техніки під музику, виступи президента Володимира Зеленського, що викликає підтримку союзників та не дає забувати про Україну.

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CNN зазначає, що у доктрині враховуються особливості населення, місцевості тощо. Вона спрямована не на створення повстанського руху, а на урядові сили, які боротимуться з окупантом. Інтерес до методу виріс після окупації росією Криму. Після вторгнення в Україну у лютому країни Балтії заговорили про запровадження концепції на національному рівні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підготовка партизанів розпочалася ще за кілька місяців до вторгнення. Основна їх мета – колаборанти. Також вибухи в Криму змусили окупантів понервувати — військовий експерт зазначає, що вони важливі у кількох аспектах і можуть викликати активізацію переговорів.