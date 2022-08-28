Ракетний удар по Рівненській області: окупанти знову обстріляли Україну з території Білорусі (фото, відео)

Окупанти завдали чергового удару по Україні з території Білорусі

Увечері 28 серпня окупанти здійснили масований ракетний пуск з території Білорусі Україною, після чого надійшли повідомлення про вибух на Рівненщині.

У місцевих телеграм-каналах після цього повідомили про те, що приліт стався неподалік міста Сарни, а пізніше цю ж інформацію підтвердив і голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, ракета потрапила в об’єкт військової інфраструктури в Сарненському районі, попередньо відомо, що обійшлося без жертв.

Інших деталей він не повідомив, але пообіцяв надати додаткову інформацію пізніше.

До цього телеграм-канал "Беларускі Гаюн", який відстежує військову активність росіян у Білорусі, повідомляв про кілька ракетних пусків з бойової авіації окупантів.

Як повідомлялося раніше, вдень 28 серпня вибухи також було чути на території окупованого Криму. Зокрема, за даними місцевих телеграм-каналів, бавовни було чути у Севастополі на мисі Фіолент, а також у Козачій бухті. Водночас повідомлялося про те, що росіяни там невдало спробували запустити протикорабельну ракету "Онікс", яка звалилася неподалік місця запуску.